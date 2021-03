Meteo Roma del 29-03-2021 ore 06:10

meteo venerdì trovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord giornata con Cieli irregolarmente nuvolosi su tutte le regioni in con nubi sparse al mattino sulla Liguria Lombardia Veneto e Friuli nel corso del pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo solo delle piogge sul Friuli Veneto tempo stabile in serata in nottata su tutte le regioni al centro nuvolosità irregolare in Toscana con tempo stabile cieli sereni o poco nuvolosi al mattino sulle altre regioni del Centro Italia nel corso della seconda parte della giornata ancora condizioni meteo stabili con precipitazioni assenti non vi regolare i settori interni ampie schiarite lungo le coste al sud tempo instabile con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino nel corso del pomeriggio numero di tele colori sui settori interni peninsulare e insulare ma con tempo stabile certo locali acquazzone in Sardegna Ampi spazi di sereno tra serata e nottata su tutti i settori temperature minime e massime in generale aumentole previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa