Meteo Roma del 29-04-2019 ore 06:10

meteo appuntamento con il meteo le previsioni del tempo per la giornata di oggi questa mattina nuvolosità irregolare su tutti i settori settentrionali con deboli precipitazioni sulle regioni adriatiche sulle Alpi Orientali più asciutto altrove nel pomeriggio piogge sparse su tutte le regioni e certo che in Liguria Dove è prevista variabilità asciutta in serata tempo instabile su tutte le regioni con locali Pioggia e neve fino a 1200 metri di quota temperature stabili o in calo al centro Italia nubi in transito su tutte le regioni deboli precipitazioni al pomeriggio pioggia e temporali mentre in serata nuvolosità in transito ma con tempo asciutto eccetto residue piogge tra Abruzzo e Marche temperature stabili o in calo al Sud Italia nuvolosità irregolare ma senza fenomeni associatisul Molise dove sono in Corso piogge diffuse al pomeriggio ancora a tempo asciutto sulle Isole maggiori piogge che si sposteranno invece tra campagna Molise e Puglia si rinnoverà tempo in serata temperature stabili o in aumento le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano per ulteriori dettagli www.centrometeoitaliano.it meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa