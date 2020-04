Meteo Roma del 29-04-2020 ore 19:15

meteo nuovo aggiornamento meteo a un saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli domani al nord molte nubi al primo mattino con locali piogge al nord-ovest di debole o moderata intensità al pomeriggio in serata condizioni di maltempo diffuso su quasi tutte le regioni temporali localmente di forte intensità al centro innocua nuvolosità in transito si alternerà ad ampie schiarite per tutto l’arco della giornata possibilità di locali piogge soltanto sui settori della Tirreno al sud e sulle Isole tempo sostanzialmente stabile asciutto su tutte le regioni ma con nubi in aumento nella seconda parte della giornata temperature minime e massime attese in lieve calo previsioni a cura del centro meteo italiano www.centrometeoitaliano.it meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa