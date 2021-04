Meteo Roma del 29-04-2021 ore 19:15

meteo Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani giornata per lo più instabile al mattino piogge diffuse neve sulle Alpi a quote montane al pomeriggio nessuna variazione con molte nubi e precipitazioni sparse in serata ancora maltempo su tutti i settori in esaurimento Nel corso delle ore notturne neve fino a 1600-1800 m al centro al mattino pioviggini tra Toscana Umbria e Marche piaciuto sulle aree restanti al pomeriggio nuvolosità in aumento con pioggia anche sul Lazio nessun fenomeno previsto in Abruzzo in serata al nonno condizioni di maltempo con possibili acquazzoni fra Toscana Umbria e Marche al sud tempo complessivamente instabile al meridione al mattino c’è lì poco irregolarmente nuvolosi con deboli piogge sulla Sardegna occidentale pomeriggio asciutto con poche nubi su tutti i settori eccezione di instabilità diffusa sulla Sardegna in serata non sono attese variazioni del tempo con locali piogge anche sulle coste campane temperature minime in rialzo al centro-sud stabileNord massimo in calo al nord stazionario un evento al centro-sud le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa