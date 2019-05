Meteo Roma del 29-05-2019 ore 06:10

meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi a nord insiste maltempo su Gran parte delle regioni settentrionali accetto in Piemonte Liguria e Lombardia occidentale con locali schiarite durante la giornata Pioggia e temporali fin dal mattino sulle altre regioni con i fenomeni in Germania basso Veneto neve sulle Alpi e Appennino oltre 1700 2000 metri di quota al centro tempo instabile con pioggia acquazzoni diffusi attesi fenomeni intensi localmente a carattere di tempo nel pomeriggio tra Toscana Umbria e Marche regolarmente nuvolosi con la precipitazione al mattino lungo le coste di campagna in Calabria piaciuto altrove pioggia acquazzoni probabili al pomeriggio su tutte le regioni eccetto Sardegna Sicilia occidentale temperature in diminuzione su tutta l’Italia le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa