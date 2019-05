Meteo Roma del 29-05-2019 ore 19:15

meteo Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al tempo asciutto al mattino con nubi sparse ampie schiarite prima che al pomeriggio mi stabilità aumenti specie sui settori orientali residue precipitazioni su Veneto e Friuli in serata fenomeni in esaurimento nella notte al centro locali oggi è già nelle prime ore del giorno con instabilità che tenderà ad aumentare con acquazzoni temporali anche intensi specie sugli appennini sul versante tirrenico residui fenomeni in serata al sud giornata all’insegna del tempo instabile sulle regioni meridionali specie nelle ore diurne con acquazzoni temporali localmente intensi Special pomeriggio su Campania Molise Puglia Basilicata e Sardegna fenomeni in attenuazione dalla sera temperature minime in calo mentre le massime in aumento al nord e sul versante tirrenico le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa