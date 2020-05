Meteo Roma del 29-05-2020 ore 06:10

meteo Un saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli nuovo aggiornamento meteo oggi è una giornata all’insegna della spiccata variabilità con brevi schiarite alternate a nubi irregolari in transito e con Esse anche delle piogge o acquazzoni un po’ su tutte le regioni miglioramento in serata al centro maltempo in arrivo piogge e temporali specialmente nelle ore centrali della giornata su Marche Umbria Lazio Abruzzo fenomeni in attenuazione serata al sud e le isole mattinata ancora stabile è soleggiata piogge o temporali in arrivo dal pomeriggio su Campania Molise Puglia Basilicata e Calabria stabile altrove temperature minime in aumento massime in calo previsioni a cura del centro meteo italiano www.centrometeoitaliano.it meteo

