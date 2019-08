Meteo Roma del 29-08-2019 ore 19:15

meteo Benvenuti l’appuntamento con il meteo le previsioni per la giornata di domani al nord clima stabile al mattino o con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni instabilità in aumento al pomeriggio su Appennino settentrionale Triveneto Collocare i temporali al centro bel tempo sole prevalente ad inizio giornata Un po’ su tutte le regioni peggiora nelle ore centrali contemporanea tesi su Abruzzo zone interne di Umbria e Marche al sud splendida giornata di sole su tutte le regioni qualche di non ti arriverà sulle zone interne peninsulari dove non si escludono locale brevi temporali temperature sostanzialmente stabili ovunque previsioni a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa