Meteo Roma del 29-10-2019 ore 19:15

Errore: L'attributo resource non è valido.

meteo Enel ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord molto nuvoloso e pioggia è più vicini diffuse al mattino tranne che in Piemonte piogge possibili anche al pomeriggio in serata sulle regioni orientali in Liguria tempo più stabile altrove neve sotto i 1800 metri sulle Alpi orientali in nottata al centro giornata all’insegna del maltempo tipicamente autunnale con piogge diffuse su tutte le regioni al mattino pioggia in Toscana Umbria e Marche dal pomeriggio pioggia in arrivo anche sul Lazio in Abruzzo al sud tempo in gran parte instabile con Cieli irregolarmente nuvolosi piogge sparse al mattino deboli piogge sono in Puglia e isole maggiori al pomeriggio peggiora anche in Calabria con pioggia possibili piogge sparse anche in serata temperature in calo su tutta l’Italia le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteoIn collaborazione con Agenzia Italia Stampa