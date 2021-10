Meteo Roma del 29-10-2021 ore 19:15

meteo e ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino instabilità diffusa sulle regioni del nord-ovest con neve sulle Alpi variabilità asciutta altrove al pomeriggio ancora nel tempo sui medesimi settori con fenomeni localmente intensi solo in serata si rinnovano condizioni di maltempo su Piemonte Liguria ed Emilia a Molteno via trovi con tempo asciutto Al centro c’è lì poco irregolarmente nuvolosi al mattino ma senza fenomeni associati al pomeriggio velature in transito su tutti i settori in serata ancora tempo stabile con Cieli poco nuvolosi atteso un aumento della nuvolosità nelle ore notturne assurde residuo maltempo al mattino tra Calabria e Sicilia altrove avremo poco nuvolosi con qualche apertura sulla Puglia a pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo in serata tempo più stabile con Ampi spazi di sereno sui settori peninsulari qualche pioggia sulla Sicilia Orientaletemperature minime massime stazionarie un aumento al centro-sud stabili o in diminuzione al nord le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano buon proseguimento di ascolto meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa