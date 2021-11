Meteo Roma del 29-11-2021 ore 19:15

meteo venerdì trovate l’ascolto le previsioni del tempo la giornata di domani al mattino Ampi spazi di sereno residue nevicate sul Trentino a Fondovalle al pomeriggio attese velature in transito su tutti i settori ancora qualche nevicata sul Trentino a quote basse si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi alte su tutti i settori al centro Sole pieno su tutti i settori alla pomeriggio a te Sì cieli poco nuvolosi su Toscana Umbria e Marche Serena in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori Qualche nuova e più compatta sul Lazio a sud preside pioggia al mattino con deboli nevicate sul Gargano e Appennino meridionale sereno sulla Sardegna al pomeriggio Ampi spazi di sereno attesi su tutti i settori in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi temperature minime in calo le massime stazionarie o in aumento previsioni del tempocura del Centro Italia meteo

