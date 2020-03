Meteo Roma del 30-03-2020 ore 20:10

meteo meteo in studio Roberta Frascarelli domani al nord molte nubi al mattino sui via Piemonte con deboli piogge e neve oltre i 300 400 m anche schiarite altrove in estensione a tutti i settori nel corso della giornata con graduale miglioramento anche al nord ovest al centro Rosita diffusa su tutti i settori con piogge sparse neve in Appennino inizialmente oltre 1000 metri in calo fin verso I 400-600 M nella serata tempo piaciuto su Umbria occidentale Toscana al sud e sulle isole nuvolosità in generale aumento sin Dalle prime ore del mattino con piogge sparse sui settori peninsulari e nord-ovest della Sardegna Quota neve in abbassamento sul Molise e fin verso i 800 metri nelle ore serali piaciuto sulla Sicilia temperature in generale diminuzione da nord a sud le previsioni a cura del centro meteo italianoitaliano.it meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa