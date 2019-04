Meteo Roma del 30-04-2019 ore 06:10

meteo venerdì trovati l’ascolto dalla redazione le previsioni del tempo previste per la giornata di oggi al nord condizioni di tempo localmente instabile con Ampi spazi di sereno sulle zone centro-occidentali qualche minuto in più su Triveneto ed Emilia Romagna ove non si escludono acquazzoni isolati temporali neve sulle Io oltre 1400 1500 m al centro instabilità pomeridiana sulle regioni centrali con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino equazione temporali intensi specie sulle zone interne al pomeriggio piogge in serata mai Rapid esaurimento della notte al sud qualche pioggia con fenomeni fin dal mattino iniziare dal Molise instabilità pomeridiana sulle zone interne peninsulari poi prima di un generale aumento delle precipitazioni serata con cieli sereni o poco nuvolosi temperature minime in lieve calo mentre le massime sono inattese in ometto le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italianometeo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa