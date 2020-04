Meteo Roma del 30-04-2020 ore 19:15

meteo aggiornamento meteo Bentrovati Un saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli domani al nord Primo Maggio piuttosto variabile con nubi irregolari al mattino mai compiuto escarceo senti acquazzoni in arrivo al pomeriggio su tutte le regioni fenomeni attesi anche in serata sulle regioni o a centro variabilità asciutto con irregolari alternati a brevi schiarite per tutto l’arco della giornata ma con tempo stabile da segnalare soltanto la possibilità di brevi piogge in Toscana in serata al sud e sulle Isole è festa dei Lavoratori all’insegna del bel tempo con Cieli poco irregolarmente nuvolosi per tutta la giornata da segnalare solo la possibilità di deboli piogge al mattino tra la Calabria e la Campania temperature minime e massime attese in aumento previsioni a cura del centro meteo italiano www.centrometeoitaliano.it meteo

