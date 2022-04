Meteo Roma del 30-04-2022 ore 19:15

meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni in cui nubi basse su Liguria Pianura Padana è sereno o poco nuvoloso altrove al pomeriggio instabilità sui rilievi Alpini e appenninici con locali rovesci associati specie Appennino soleggiato altrove in serata tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi in maggiori addensamenti al nord ovest al centro tempo stabile con prevalenza di cieli sereni nubi basse sulla costa al locali rovesci sui settori appenninici cieli soleggiati sui restanti settori in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni e qualche 9 sull’Appennino abruzzese tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo congeli per lo più soleggiati in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile asciutto concedi Però più sereni o poco nuvolosiore minime stabilimento al sud della Sardegna in calo altrove massimo in generale o metto le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa