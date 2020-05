Meteo Roma del 30-05-2020 ore 19:15

meteo Un saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli nuovo aggiornamento meteo domani al nord il tempo fin dalle prime ore del mattino con ampie schiarite nubi irregolari adesso è gonfiato stanze fenomeni in attenuazione dal pomeriggio o sera al centro giornata dal tempo instabile con piogge o temporali eccetto in Toscana con ampie schiarite al pomeriggio e nubi irregolari al mattino fenomeni in esaurimento in serata o nottata al sud e sulle Isole condizioni di maltempo con pioggia e al mattino e temporali localmente intensi al pomeriggio o in serata eccetto in Sardegna con ampie schiarite temperature in rialzo su tutta Italia previsioni a cura del centro meteo italiano www.centrometeoitaliano.it meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa