Meteo Roma del 30-07-2019 ore 06:10

meteo appuntamento con il meteo Vediamo come sarà il tempo sulla nostra penisola oggi a leonarde tempo stabile al mattino con Ampi spazi di sereno mentre al pomeriggio sono attesi locale acquazzoni e temporali specie su Alpi e Appennini al centro di instabilità pomeridiana con qualche acquazzone temporale sull’Appennino sole prevalente invece sulle cotte al sud Sole nelle prime ore del giorno prima che qualche acquazzone o temporale possa svilupparsi sulle zone interne e alla pomeriggio tempo nuovamente asciutto in serata in nottata con ampie schiarite su tutte le regioni temperature minime in lieve calo mentre le massime sono attese in aumento previsioni a cura del centro meteo italiano meteo

