Meteo Roma del 30-07-2019 ore 19:15

meteo le previsioni meteo per la giornata di domani buonasera dalla redazione al nord tempo instabile al mattino sulla Lombardia Veneto Trentino Alto Adige e Friuli con possibili piogge asciutto e più soleggiato altrove condizioni di Bel tempo al centro Italia con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque fino al mattino e durante il pomeriggio e serata al sud sole prevalente specialmente sulle Isole maggiori qualche nota addensamento nuvoloso presente invece lungo le coste campane calabresi temperature a te in aumento previsioni a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa