Meteo Roma del 30-07-2022 ore 06:10

meteo e neri trovati in ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino maltempo sul Friuli Veneto e Romagna ampie schiarite altrove al pomeriggio instabilità sulle Alpi Orientali con locali acquazzoni e temporali con possibili sconfinamenti verso le pianure soleggiato altrove in serata sulle pianure del Triveneto e sereno o poco nuvoloso sul resto del nord al centro al mattino piogge localmente anche intense in arrivo sulle regioni adriatiche isolati fenomeni anche tra Toscana e alto Lazio al pomeriggio instabilità con acquazzoni temporali nelle zone interne fin sulla posta sul versante Adriatico intrata residui fenomeni in Abruzzo sereno o poco nuvoloso altrove al sud Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o al pomeriggio instabilità momento con piogge sparse e temporali tra Molise e Puglia settentrionale soleggiato altrove in serata e residui fenomeni sugli stessi settori asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi altrovetemperature minime in calo al nord stabilì un deve rialzo al centro sud e sulle Isole maggiori stabili in lieve rialzo al nord ovest sulle Isole maggiori stabili o in lieve calo sul resto d’Italia le previsioni a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa