Meteo Roma del 30-08-2021 ore 06:10

meteo venerdì trovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi Maggiore addensamenti sulle Alpi Orientali con locali piogge tempo instabile tra pomeriggio e sera su Alpi regioni di nord-est con temporali variabilità asciutta altrove al centro giornata all’insegna del tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi locali fenomeni al pomeriggio tra Abruzzo e basso Lazio anche a carattere di temporale ampie schiarite in serata a tutti i settori a sud molte nuvole al mattino con piogge e temporali sparsi sulla Calabria al pomeriggio instabilità diffusa su tutti i settori con pioggia acquazzoni sparsi Maggiori schiarite sul Sicilia e Sardegna fenomeni graduale esaurimento dalla serata temperature minime in calo massime in aumento al centro-nord e in calo al sud le previsioni del tempo sono a cura del centro Italia meteo

