Meteo Roma del 30-08-2021 ore 19:15

meteo Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino nuvolosità irregolare con locali piogge tra laguna veneta e Ligure Al pomeriggio attesi rovesci e temporali sull’arco Alpino e sull’Appennino settentrionale con qualche sconfinamento sulle pianure specie Nordest in serata tempo e miglioramento con residue piogge tra Lombardia e Veneto sereno o poco nuvoloso altrove al centro al mattino tempo stabile con cieli sereni in su tutte le regioni e qualche velatura Toscana e Lazio instabilità il pomeriggio sulla dorsale appenninica fenomeni più estesi sulla Toscana e tempo asciutto sulle coste stabilità nelle ore serali con Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi al suo giorno pienamente estiva Il meridione al mattino c’è lì per lo più soleggiato su tutti i settori al pomeriggio isolate piogge tra Campania e Molise non sono attese variazioni di rilievo altrove in serata tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosispecie sulle Isole maggiori temperature stabile in aumento nei valori minimi massime stazionarie o in lieve calo al centro in rialzo altrove le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa