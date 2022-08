Meteo Roma del 30-08-2022 ore 06:10

meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi Salvo isolate piogge tra Lombardia e Liguria instabilità momento al pomeriggio con temporali su Alpi centro-occidentali Appennino e sconfinamenti verso la pianura Padana tra la serata e piogge sparse temperature in tutte le regioni specie tra Lombardia ed emilia-romagna al centro al mattino tempo stabile con sole prevalente instabilità aumento nel pomeriggio con piogge e temporali in Appennino piaciuta altrove in fenomeni in fase di esaurimento con ampie schiarite in arrivo su tutte le regioni al sud tempo asciutta al mattino dove avremo cieli sereni o poco nuvolosi numero di dai sviluppa il pomeriggio con acquazzoni temporali specie si dice Campania Basilicata e Calabria cieli soleggiati altrove in serata tempo in miglioramento Salvo residue piogge su Campania Calabria e Basilicata temperature minime stabile in generale lieve aumento massime l’aumento al Centro Sudrisorse stabili un calo al nord le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa