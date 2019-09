Meteo Roma del 30-09-2019 ore 06:10

meteo Ben ritrovati raccolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord tempo sostanzialmente stabile asciutto su tutti i settori Salvo locali a breve equazioni impossibili sulla Liguria di levante al primo mattino nelle successive ore pomeridiane per mezzo di numerosità nella notte sulle pianure al centro molte nubi al mattino lungo le regioni tirreniche ma senza fenomeni di sereno Ampi spazi di sereno Invece a te Sì lungo la costa Adriatica con clima piacevole centrali del giorno al sud cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni qualche addensamento in più attesa al mattino lungo le coste tirreniche di campagna Calabria Puglia meridionale temperature in aumento nei valori massimi stazionarie le minime le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

