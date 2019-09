Meteo Roma del 30-09-2019 ore 19:15

meteo appuntamento con il meteo le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord Italia tempo in peggioramento con locali pioviggini a partire da Liguria Veneto e Friuli nelle ore di urne in serata in nottata piogge sparse su tutti Salvo tempo piaciuto soltanto sull’emilia-romagna alle Centro Italia condizioni di generale stabilità con addensamenti a tratti compatti alternati soltanto locali schiarite sia sul versante tirrenico che su quella Adriatico possibili piogge in nottata a partire dall’ Alta Toscana al Sud Italia sole prevalente sia al mattino che al pomeriggio qualche innocua nube nelle prime ore del giorno specie sui settori peninsulari tempo stabile anche in serata in nottata con cieli sereni o al più poco nuvoloso ovunque e temperature stazionarie o in lieve aumento salah buona pressione delle massime al nordle previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

