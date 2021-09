Meteo Roma del 30-09-2021 ore 19:15

meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino cieli molto nuvolosi tra Lombardia e Emilia Romagna Trentino e Triveneto con possibili pioviggini Maggiori schiarite sulle Alpi occidentali al pomeriggio deboli piogge sulla Romagna e sulle Alpi Lombarde Elite asciutto altrove in serata piogge sparse sul Piemonte settori Alpini instabile altrove concedi poco irregolarmente nuvolosi al centro al mattino tempo stabile con addensamenti sparsi sulle regioni adriatiche locali piogge solo Abruzzo al pomeriggio instabilità momento con piogge e temporali su Toscana Umbria Lazio Abruzzo più stabile altrove in serata tornano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi al sud Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nubi sparse alternate a schiarite specie sulle Isole maggiori al pomeriggio instabilità momento con piogge acquazzoni sparsi su Campania Basilicata Calabria e Sicilia Orientale più asciutto altroveinsalata tempo in miglioramento su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi temperature minime stabili o in calo massime in generale diminuzione le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa