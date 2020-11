Meteo Roma del 30-11-2020 ore 06:10

meteo venerdì trovati l’ascolto nei previsioni del tempo per la giornata di oggi al mattino molte nubi sulle regioni sui settori settentrionali schiarite sull’arco Alpino al pomeriggio nuvolosità insistente ma senza fenomeni associati in serata deboli piogge sulla Romagna in estensione nella notte su tutta la regione altrove non sono attese variazioni deboli nevicate dai 1400 metri sulle Alpi piemontesi al centro al mattino per la mente numeroso su tutti i settori con pioviggini sulla Toscana al pomeriggio ancora c’è dico ma senza precipitazioni di rilievo associate in serata deboli piogge specie sulle coste tirreniche e sull’abruzzo al sud Al mattino acquazzoni temporali sulla Sardegna deboli precipitazioni sulla Sicilia altrove varie asciutta al pomeriggio peggiora sulla Sicilia con fenomeni temporaleschi e forti piogge pioviggini anche su Calabria e Puglia in serata Piove su tutti i settori con forte maltempo tra Sicilia e Calabria migliorasulla Sardegna temperature in generale aumento nei valori minimi in viale Carlo nei valori massimi le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa