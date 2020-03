Meteo Roma del 31-03-2020 ore 19:15

meteo aggiornamento meteo Bentrovati dalla redazione da Roberta Frascarelli domani al Giornata soleggiata e precipitazioni assenti da segnalare soltanto la presenza di nubi medio-basse sul Piemonte e sull’arco Alpino centrale specie al primo mattino cieli sereni al mattino al centro Italia in particolare su Toscana Umbria e Lazio settentrionale poco nuvolosi sul resto del Centro Italia precipitazioni assenti Salvo delle residue nevicate in Appennino abruzzese e marchigiano fino alla Fondovalle al sud e sulle Isole la giornata inizierà in condizioni meteo Instabili su tutte le regioni con piogge e nevicate fino a quote molto basse precipitazioni esaurimento al pomeriggio salgo sulla Puglia Calabria e isole maggiori deboli piogge in serata sulle Isole maggiori temperature in ulteriore diminuzione previsioni a cura del centro meteo italianowww.centrometeoitaliano.it meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa