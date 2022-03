Meteo Roma del 31-03-2022 ore 06:10

meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord giornata di maltempo su tutte le regioni con piogge sparse sia al mattino che al pomeriggio e neve sui rilievi oltre 1500 1600 metri fenomeni anche intensi tra Liguria ed emilia-romagna con acquazzoni e temporali in serata non sono previste variazioni di rilievo con ancora fenomeni sparsi più intensi tra Liguria ed emilia-romagna al centro al mattino piogge sparse su tutte le regioni con temporali specie tra Toscana e Umbria piaciuto sulla Costa Adriatica al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con piogge sparse su tutto il centro in serata si rinnovano condizioni di maltempo con precipitazioni sparse possibili acquazzoni e temporali specie sul versante tirrenico al mattino pioggia tra Campania e Molise settori settentrionali di Basilicata e Puglia piaciuta altrove con Cieli nuvolosi al pomeriggio non sono attesi cambiamenti delle condizioni meteo con qualche pioggia anche in Sardegna in serata ancora precipitazionicampagna Sardegna variabilità d’altrove temperature minime generale rialzo in Italia massimo in generale Carlo stabile che ha rovinato solo tra Calabria e Sicilia le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa