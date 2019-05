Meteo Roma del 31-05-2019 ore 06:10

meteo Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord giornata all’insegna del bel tempo con sole prevalente al mattino sia in pianura che i suoi rilievi al pomeriggio possibili brevi temporali sulle Alpi sempre soleggiato altrove tempo stabile in serata al centro del mattino eccetto lungo le coste adriatiche con locali piogge dal pomeriggio instabilità convettiva presente tra Lazio e Abruzzo con locali temporali asciutto È soleggiato altrove fenomeni in esaurimento in serata al sud Giornata soleggiata sulle Isole maggiori e sulla Puglia spiccata variabilità sulle altre regioni con locali schiarite alternate con rapidi temporali Special pomeriggio temperature ovunque non metto le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa