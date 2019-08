Meteo Roma del 31-08-2019 ore 06:10

meteo appuntamento con il meteo le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord Italia prime piogge già al mattino sulle Alpi occidentali al pomeriggio acquazzoni e temporali bagneranno tutto l’arco alpino e gli Appennini fenomeni anche in serata in locale sconfinamento verso le pianure limitrofe asciutto nella notte alle Centro Italia tempo stabile e soleggiato Al mattino l’instabilità aumenterà nel pomeriggio ad inizio degli Appennini locali fino a mani anche in serata sulle zone interne in nottata il tempo tornerà ad essere asciutto ma con molte nubi sparse al Sud Italia qualche pioggia questa mattina di iniziare dalla Sardegna al pomeriggio acquazzone temporali sulle zone interne peninsulari e sulla Sicilia con fenomeni localmente intensi si esauriranno in serata maltempo insegna Specie nella notte temperature stazionarie o in leggero calo sia nei valori minimi che in quelli massimi le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa