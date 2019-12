Meteo Roma del 31-12-2019 ore 06:10

meteo appuntamento con il meteo le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord Italia generale stabilità con cieli sereni o poco nuvolosi anche al pomeriggio locali foschie o banchi di nebbia possibili sulla pianura padana nuvolosità alta in transito tra questa sera ma senza fenomeni di rilievo al centro Italia tempo stabile per tutta la giornata con cieli sereni o al più poco nuvolosi tra la sera e la notte nuvolosità alta in transito ma sempre con tempo asciutto alle Sud Italia tempo in prevalenza stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi soltanto qualche locale pioggia sui settori Sud orientale della Sicilia tempo asciutto anche nel pomeriggio poi la sera notte con nubi sparse e schiarite temperature minime in calo massime in aumento le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

