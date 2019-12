Meteo Roma del 31-12-2019 ore 19:15

meteo appuntamento con il meteo le previsioni per la giornata di domani a Nardò bel tempo su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e al pomeriggio locali foschie o banchi di nebbia sulla pianura padana specie lungo il corso del fiume Po alla centro giornata all’insegna del bel tempo con cieli sereni al mattino e al pomeriggio tra la cena notte e poche nubi in transito è sempre contenta asciutto al sud tempo in prevalenza stabile al mattino da segnalare solo locali piogge sui settori settentrionali della Sicilia tempo asciutto anche nel pomeriggio poi tra la sera e la notte con nubi sparse e schiarite temperature in aumento su tutto il nostro paese previsioni a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa