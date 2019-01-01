Traffico Roma del 01-01-2019 ore 09:00
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 1 GENNAIO 2019 ORE 08:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI ….
CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI
POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA
GUIDA RIDUCENDO LA VELOCITÀ E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA.
UN INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO ALTEZZA
VIALE CIVILTA’ DEL LAVORO E ALTRO INCIDENTE CON RALLENTAMENTI SU VIALE
TRASTEVERE ALTEZZA VIA CARDINALE MERRY DEL VAL.
ALLE 12 IN PIAZZA SAN PIETRO, PAPA FRANCESCO RECITA LA PREGHIERA
DELL’ANGELUS CON LA BENEDIZIONE APOSTOLICA.
POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE NELL’AREA CIRCOSTANTE IL VATICANO
DURANTE L’AFFLUSSO E IL DEFLUSSO DEI FEDELI.
PRIMA DELL’ANGELUS DALLE 10,30 ALLE 12.00 SI TERRA’ LA MARCIA DELLA PACE
CON PERCORSO TRA LARGO GIOVANNI XIII VIA DELLA CONCILIAZIONE E PIAZZA SAN
PIETRO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma