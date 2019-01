Traffico Roma del 01-01-2019 ore 10:00

VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 1 GENNAIO 2019 ORE 09:20

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI ….

CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI

POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA

GUIDA RIDUCENDO LA VELOCITÀ E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA.

UN INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI SU PIAZZA PORTA METRONIA ALTEZZA LARGO

DELL’AMBA ARADAM E ALTRO INCIDENTE CON RALLENTAMENTI SU VIA OSTIENSE

ALTEZZA LUNGOTEVERE SAN PAOLO.

ALLE 12 IN PIAZZA SAN PIETRO, PAPA FRANCESCO RECITA LA PREGHIERA

DELL’ANGELUS CON LA BENEDIZIONE APOSTOLICA.

POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE NELL’AREA CIRCOSTANTE IL VATICANO

DURANTE L’AFFLUSSO E IL DEFLUSSO DEI FEDELI.

PRIMA DELL’ANGELUS DALLE 10,30 ALLE 12.00 SI TERRA’ LA MARCIA DELLA PACE

CON PERCORSO TRA LARGO GIOVANNI XIII VIA DELLA CONCILIAZIONE E PIAZZA SAN

PIETRO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma