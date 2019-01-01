Traffico Roma del 01-01-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 1 GENNAIO 2019 ORE 11:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI ….
CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLE STARDE RETE VIARIA DELLA CAPITALE,
PARTITA ALLE 10,30 DA LARGO GIOVANNI XXIII, LA MARCIA DELLA PACE DA LARGO
GIOVANNI XXIII, ALL’INIZIO DI VIA DELLA CONCILIAZIONE E CHE ARRIVERà A
SAN PIETRO ALLE 12 .
PER L’ANGELUS E LA BENEDIZIONE APOSTOLICA DI PAPA FRANCESCO.
NON SI ESCLUDONO DISAGI PER IL TRAFFICO NELL’AREA CIRCOSTANTE IL VATICANO
AL TERMINE DELLA FUNZIONE PER IL DEFLUSSO DI PARTECIPANTI E FEDELI.
UN PROGRAMMA RICCO DI EVENTI IN QUESTO PRIMO GIORNO DEL NUOVO ANNO
INTRATTERÀ CITTADINI E TURISTI NELLA ZONA TRA PIAZZA DELL’ EMPORIO E
LUNGOTEVERE DEI PIERLEONI
PER RAGGIUNGERE LA ZONA SI CONSGILIA DI UTILIZZARE I MEZZI PUBBLICI, IN
PARTIOLARE LA LINE AMETRO B CON FERMATE A PIRAMIDE O CIRCO MASSIMO O LA
LINEA DEL TRAM 8. PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI INFATTI SONO ATTIVE
LIMITAZIONI PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI PRIVATI SULLE STRADE NELLA ZONA
DI BOCCA DELLA VEEITà, DI TRASTEVERE E DEL CIRCO MASSIMO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma