Traffico Roma del 01-01-2019 ore 12:30

CIRCOLAZIONE REGOLARE SENZA PROBLEMI SULLE STRADE DELLA DELLA CAPITALE,

IN PIAZZA SAN PIETRO IN CORSO PER L’ANGELUS DI PAPA FRANCESCO CON LA

BENEDIZIONE APOSTOLICA.

NON SI ESCLUDONO DISAGI PER IL TRAFFICO NELL’AREA CIRCOSTANTE IL VATICANO

AL TERMINE DELLA CERIMONIA PER IL DEFLUSSO DI PARTECIPANTI E FEDELI.

UN PROGRAMMA RICCO DI EVENTI IN QUESTO PRIMO GIORNO DEL NUOVO ANNO

INTRATTERÀ CITTADINI E TURISTI NELLA ZONA TRA PIAZZA DELL’ EMPORIO E

LUNGOTEVERE DEI PIERLEONI

PER RAGGIUNGERE LA ZONA SI CONSIGILIA DI UTILIZZARE I MEZZI PUBBLICI, IN

PARTIOLARE LA LINE AMETRO B CON FERMATE A PIRAMIDE O CIRCO MASSIMO O LA

LINEA DEL TRAM 8. PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI INFATTI SONO ATTIVE

LIMITAZIONI PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI PRIVATI SULLE STRADE NELLA ZONA

DI BOCCA DELLA VEEITà, DI TRASTEVERE E DEL CIRCO MASSIMO.

ATTIVE LE ZTL DEL TRIDENTE E DEL CENTRO STORICO

NON SONO ATTIVE INVECE LE ZTL DI SAN LORENZO TESTACCIO E TRASTEVERE

