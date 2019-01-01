Traffico Roma del 01-01-2019 ore 13:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 1 GENNAIO 2019 ORE 13:20 AR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI ….
CIRCOLAZIONE REGOLARE SENZA PROBLEMI SULLE STRADE DELLA CAPITALE; NESSUNA
SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO E CONSOLARI.
È TERMINATA DA POCO IN PIAZZA SAN PIETRO LA RECITA DELL’ANGELUS CON PAPA
FRANCESCO ; PER QUESTO MOTIVO E’ REGISTRATO AUMENTO DEL TRAFFICO IN PRATI,
MA SOPRATTUTTO SUL LUNGOTEVERE.
DIVERSE LE INIZIATIVE PER QUESTO CAPODANNO AL CENTRO.
COINVOLTA L’AREA TRA PIAZZA DELL’ EMPORIO – QUINDI IL TESTACCIO – E
LUNGOTEVERE DEI PIERLEONI, QUINDI FINO A PONTE GARIBALDI.
PER RAGGIUNGERE LA ZONA SUGGERIAMO DI UTILIZZARE I MEZZI PUBBLICI, IN
PARTICOLARE LA LINEA B DELLA METROPOLITANA CON FERMATE A PIRAMIDE O
CIRCO MASSIMO O LA LINEA DEL TRAM 8.
CHIUSURE AL TRAFFICO ANCHE SU PONTE PALATINO, IN VIA DI SANTA MARIA IN
COSMEDIN, VIA PETROSELLI, VIA DEL FORO OLITORIO E VIA DEL TEATRO MARCELLO
NONCHÉ IN TUTTA L’AREA DEL CIRCO MASSIMO, COMPRESA VIA DEI CERCHI.
RICORDIAMO INFINE CHE SONO ATTIVE LE ZTL DEL TRIDENTE E DEL CENTRO STORICO;
VARCHI APERTI INVECE A SAN LORENZO, TESTACCIO E TRASTEVERE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma