Traffico Roma del 01-01-2019 ore 14:30
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tVIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 1 GENNAIO 2019 ORE 14:20 D.R.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI ….
UN POMERIGGIO QUESTO DEL PRIMO DELL’ANNO TRAQUILLO LA CIRCOLAZIONE INFATTI
È SCORREVOLE SU RACCORDO E CONSOLARI
ATTENZIONE TUTTAVIA AD ALCUNI INCIDENTI
UNO LO SEGNALIAMO AL QUARTIERE APPIO LATINO IN PIAZZA CESARE BARONIO, NEI
PRESSI DI VIA GIUSEPPE LA FARINA;
UN’ALTRO E’ AVVENUTO AD ACILIA IN VIA DI PRATO CORNELIO, AD ALTEZZA VIA
CESARE MACCARI
ULTIMO INCIDENTE AD OSTIA SULLA – VIA LITORANEA, NEI PRESSI DEL LUNGOMARE
LUTAZIO CATULO;
IN PIENO SVOLGIMENTO LA FESTA DI ROMA CON DIVERSE LE INIZIATIVE IN
PROGRAMMA PER QUESTO CAPODANNO AL CENTRO,
COINVOLTA L’AREA TRA PIAZZA DELL’ EMPORIO – QUINDI IL TESTACCIO – E
LUNGOTEVERE DEI PIERLEONI, QUINDI FINO A PONTE GARIBALDI.
PER RAGGIUNGERE LA ZONA SUGGERIAMO DI UTILIZZARE I MEZZI PUBBLICI, IN
PARTICOLARE LA LINEA B DELLA METROPOLITANA CON FERMATE A PIRAMIDE CIRCO
MASSIMO O LA LINEA DEL TRAM 8.
CHIUSURE AL TRAFFICO ANCHE SU PONTE PALATINO, IN VIA DI SANTA MARIA IN
COSMEDIN, VIA PETROSELLI, VIA DEL FORO OLITORIO E VIA DEL TEATRO MARCELLO
NONCHÉ IN TUTTA L’AREA DEL CIRCO MASSIMO, COMPRESA VIA DEI CERCHI.
RICORDIAMO INFINE CHE SONO ATTIVE LE ZTL DEL TRIDENTE E DEL CENTRO STORICO;
VARCHI APERTI INVECE A SAN LORENZO, TESTACCIO E TRASTEVERE.
VIO A4/A23
E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma