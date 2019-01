Traffico Roma del 01-01-2019 ore 14:30

tVIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 1 GENNAIO 2019 ORE 14:20 D.R.

UN POMERIGGIO QUESTO DEL PRIMO DELL’ANNO TRAQUILLO LA CIRCOLAZIONE INFATTI

È SCORREVOLE SU RACCORDO E CONSOLARI

ATTENZIONE TUTTAVIA AD ALCUNI INCIDENTI

UNO LO SEGNALIAMO AL QUARTIERE APPIO LATINO IN PIAZZA CESARE BARONIO, NEI

PRESSI DI VIA GIUSEPPE LA FARINA;

UN’ALTRO E’ AVVENUTO AD ACILIA IN VIA DI PRATO CORNELIO, AD ALTEZZA VIA

CESARE MACCARI

ULTIMO INCIDENTE AD OSTIA SULLA – VIA LITORANEA, NEI PRESSI DEL LUNGOMARE

LUTAZIO CATULO;

IN PIENO SVOLGIMENTO LA FESTA DI ROMA CON DIVERSE LE INIZIATIVE IN

PROGRAMMA PER QUESTO CAPODANNO AL CENTRO,

COINVOLTA L’AREA TRA PIAZZA DELL’ EMPORIO – QUINDI IL TESTACCIO – E

LUNGOTEVERE DEI PIERLEONI, QUINDI FINO A PONTE GARIBALDI.

PER RAGGIUNGERE LA ZONA SUGGERIAMO DI UTILIZZARE I MEZZI PUBBLICI, IN

PARTICOLARE LA LINEA B DELLA METROPOLITANA CON FERMATE A PIRAMIDE CIRCO

MASSIMO O LA LINEA DEL TRAM 8.

CHIUSURE AL TRAFFICO ANCHE SU PONTE PALATINO, IN VIA DI SANTA MARIA IN

COSMEDIN, VIA PETROSELLI, VIA DEL FORO OLITORIO E VIA DEL TEATRO MARCELLO

NONCHÉ IN TUTTA L’AREA DEL CIRCO MASSIMO, COMPRESA VIA DEI CERCHI.

RICORDIAMO INFINE CHE SONO ATTIVE LE ZTL DEL TRIDENTE E DEL CENTRO STORICO;

VARCHI APERTI INVECE A SAN LORENZO, TESTACCIO E TRASTEVERE.

