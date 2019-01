Traffico Roma del 01-01-2019 ore 15:30

VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 1 GENNAIO 2019 ORE 15:20 SS

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI …



BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.

CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE STRADE DELLA CAPITALE; NON CI SONO

SEGNALAZIONI DI TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE E SULLE CONSOLARI..

SEGNALIAMO ALCUNI EVENTI CHE POTREBBERO CREARE DISAGI ALLA VIABILITA’.NELLA

ZONA TRA PIAZZA DELL’ EMPORIO E LUNGOTEVERE DEI PIERLEONI

PER RAGGIUNGERE LA ZONA SI CONSIGILIA DI UTILIZZARE I MEZZI PUBBLICI, IN

PARTIOLARE LA LINEA METRO B CON FERMATE A PIRAMIDE, O CIRCO MASSIMO, O

LA LINEA DEL TRAM 8. PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI INFATTI SONO ATTIVE

LIMITAZIONI PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI PRIVATI SULLE STRADE NELLA ZONA

DI BOCCA DELLA VEEITA, DI TRASTEVERE E DEL CIRCO MASSIMO.

RICORDIAMO INFINE CHE SONO ATTIVE LE ZTL DEL TRIDENTE E DEL CENTRO STORICO;

VARCHI APERTI INVECE A SAN LORENZO, TESTACCIO E TRASTEVERE.

PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

