Traffico Roma del 01-01-2019 ore 17:00
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 1 GENNAIO 2019 ORE 16.20.SS
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI …
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE STRADE DELLA CAPITALE; NON CI SONO
SEGNALAZIONI DI TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE E SULLE CONSOLARI..
SEGNALIAMO ALCUNI EVENTI CHE POTREBBERO CREARE DISAGI ALLA VIABILITA’.NELLA
ZONA TRA PIAZZA DELL’ EMPORIO E LUNGOTEVERE DEI PIERLEONI
PER RAGGIUNGERE LA ZONA SI CONSIGILIA DI UTILIZZARE I MEZZI PUBBLICI, IN
PARTIOLARE LA LINEA METRO B CON FERMATE A PIRAMIDE, O CIRCO MASSIMO, O
LA LINEA DEL TRAM 8. PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI INFATTI SONO ATTIVE
LIMITAZIONI PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI PRIVATI SULLE STRADE NELLA ZONA
DI BOCCA DELLA VEEITA, DI TRASTEVERE E DEL CIRCO MASSIMO.
RICORDIAMO INFINE CHE SONO ATTIVE LE ZTL DEL TRIDENTE E DEL CENTRO STORICO;
VARCHI APERTI INVECE A SAN LORENZO, TESTACCIO E TRASTEVERE.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma