Traffico Roma del 01-01-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 1 GENNAIO 2019 ORE 18.20.SS
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI …
BUONA SERA BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
NON CI SONO SEGNALAZIONI DI TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE E SULLE
CONSOLARI. MENTRE AL CENTRO ABBIAMO RALLENTAMENTI SULL’INTERO TRATTO DEL
VIALE MURO TORTO, SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD TRA SETTEBAGNI E IL BIVIO DI
IMMISSIONE PER IL RACCORDO ANULARE; SULLA A24 ROMA L’AQUILA TERAMO CODE ED
ATTESE ALLA BARRIERA DI ROMA EST.
PROSEGUIRANNO PER TUTTA LA GIORNATA DI OGGI AL CENTRO I FESTEGGIAMENTI
LEGATI AL CAPODANNO. CHIUSURE A CORTO E MEDIO RAGGIO INTERESSANO L’AREA DEL
CIRCO MASSIMO E IL LUNGOTEVERE DA PIAZZA DELL’EMPORIO A PONTE GARIBALDI.
PROSEGUONO I LAVORI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA; RIDUZIONE DELLA SEDE
STRADALE IN CORRISPONDENZA DEL PONTE DELLA MAGLIANA, FREQUENTE LA
FORMAZIONE DI CODE IN DIREZIONE FIUMICINO, IL CANTIERE RESTERÀ APERTO SINO
AL 15 DI GENNAIO.
TRASPORTO PUBBLICO, RITARDI DI CIRCA MEZZ’ORA STANNO INTERESSANDO LA
FERROVIA FL3 ROMA VITERBO A CAUSA DI UN PROBLEMA TECNICO ALLA LINEA.
PER IL MOMENTO È TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma