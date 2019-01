Traffico Roma del 01-01-2019 ore 19:00

VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 1 GENNAIO 2019 ORE 18.20.SS

NON CI SONO SEGNALAZIONI DI TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE E SULLE

CONSOLARI. MENTRE AL CENTRO ABBIAMO RALLENTAMENTI SULL’INTERO TRATTO DEL

VIALE MURO TORTO, SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD TRA SETTEBAGNI E IL BIVIO DI

IMMISSIONE PER IL RACCORDO ANULARE; SULLA A24 ROMA L’AQUILA TERAMO CODE ED

ATTESE ALLA BARRIERA DI ROMA EST.

PROSEGUIRANNO PER TUTTA LA GIORNATA DI OGGI AL CENTRO I FESTEGGIAMENTI

LEGATI AL CAPODANNO. CHIUSURE A CORTO E MEDIO RAGGIO INTERESSANO L’AREA DEL

CIRCO MASSIMO E IL LUNGOTEVERE DA PIAZZA DELL’EMPORIO A PONTE GARIBALDI.

PROSEGUONO I LAVORI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA; RIDUZIONE DELLA SEDE

STRADALE IN CORRISPONDENZA DEL PONTE DELLA MAGLIANA, FREQUENTE LA

FORMAZIONE DI CODE IN DIREZIONE FIUMICINO, IL CANTIERE RESTERÀ APERTO SINO

AL 15 DI GENNAIO.

TRASPORTO PUBBLICO, RITARDI DI CIRCA MEZZ’ORA STANNO INTERESSANDO LA

FERROVIA FL3 ROMA VITERBO A CAUSA DI UN PROBLEMA TECNICO ALLA LINEA.

