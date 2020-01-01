Traffico Roma del 01-01-2020 ore 08:30
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CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE,
DA SEGNALARE PERO’ ALCUNI INCIDENTI, IN VIA PRINCIPE EUGENIO IN
PROSSIMITA’ DI VIA NINO BIXIO.
SEGNALAZIONE DI INCIDENTE ANCHE SULLA VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI VIALE
PALMIRO TOGLIATTI, ED IN VIA LAURENTINA NEI PRESSI DELLA ROTATORIA DI TOR
PAGNOTTA.
REGOLARE IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO IN QUESTO PRIMO GIORNO DEL NUOVO
ANNO. RICORDIAMO CHE IL SERVIZIO OGGI SARA’ EFFETTUATO CON ORARIO FESTIVO .
SEMPRE IN CENTRO OGGI NON E’ ATTIVA LA NAVETTA SHOPPING.
MARCIA DELLA PACE DALLE ORE 11 ALLE 12 TRA LARGO GIOVANNI XXIII E VIA
DELLA CONCILIAZIONE. POSSIBILI STOP O DEVIAZIONI PER ALCUNE LINEE BUS
PROSEGUE LA FESTA DI ROMA TRA CIRCO MASSIMO E IL LUNGOTEVERE AVENTINO ,
PERTANTO PERMANE CHIUSA AL TRAFFICO L’AREA TRA VIA DEL CIRCO MASSIMO, VIA
ARA MASSIMA DI ERCOLE, VIA DELLA GRECA, PIAZZA BOCCA DELLA VERITA’ E VIA
DEI CERCHI, FINO A CESSATE ESIGENZE DELLA NOTTE DEL 02 GENNAIO.. DEVIAZIONI
PER 19 LINEE BUS
DALLE 15.30 TORNA “ROMA PARADE” LA PARATA DI BANDE MUSICALE CHE PARTENDO DA
PIAZZA DEL POPOLO SI ESIBIRANNO NEL CENTRO STORICO NELL’AREA DEL COSIDETTO
TRIDENTINO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma