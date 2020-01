Traffico Roma del 01-01-2020 ore 11:30

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA CAPITALE,

DA SEGNALARE UN INICDENTE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO IN PROSSIMITA’ DI VIALE

DELLA CIVILTA’ DEL LAVORO.

MARCIA DELLA PACE DALLE ORE 11 ALLE 12 TRA LARGO GIOVANNI XXIII E VIA DELLA

CONCILIAZIONE. POSSIBILI STOP O DEVIAZIONI PER ALCUNE LINEE BUS

RIMANIAMO A SAN PIETRO DOVE PAPA FRANCESCO DOPO AVER CELEBRATO LA MESSA ,

ALLE ORE 12 IMPARTIRA’ LA BENEDIZIONE APOSTOLICA AI FEDELI PRESENTI IN

PIAZZA.

PROSEGUE LA FESTA DI ROMA, UNA 24 ORE DI MUSICA, SPETTACOLI E DIVERTIMENTO.

PERTANTO PERMANE CHIUSA AL TRAFFICO L’AREA TRA CIRCO MASSIMO E I

LUNGOTEVERE AVENTINO ,LUNGOTEVERE PIERLEONI E LUNGOTEVERE DE CENCI,

,CHIUSE ANCHE PIAZZA DELL’EMPORIO ,, VIA ARA MASSIMA DI ERCOLE, VIA DELLA

GRECA, PIAZZA BOCCA DELLA VERITA’ E VIA DEI CERCHI, E VIA LUIGI PETROSELLI

FINO A CESSATE ESIGENZE DELLA NOTTE DEL 02 GENNAIOCDEVIAZIONI PER 19 LINEE

BUS

DALLE 15.30 TORNA “ROMA PARADE” LA PARATA DI BANDE MUSICALE CHE PARTENDO DA

PIAZZA DEL POPOLO SI ESIBIRANNO NEL CENTRO STORICO NELL’AREA DEL COSIDETTO

TRIDENTINO.

