Traffico Roma del 01-01-2020 ore 12:30
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CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA CAPITALE,
NULLA DA SEGNALARE NEANCHE SUL RACCORDO E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA
TERAMO.
IN CENTRO RICORDIAMO CHE OGGI NON E’ ATTIVA LA NAVETTA SHOPPING.
A SAN PIETRO PAPA FRANCESCO ALLE ORE 12 SI E’ AFFACCIATO DAL SUO BALCONE
PER RECITARE L’ANGELUS ED IMPARTIRE LA BENEDIZIONE APOSTOLICA AI FEDELI
PRESENTI IN PIAZZA. POSSIBILI DISAGI IN ZONA.
PROSEGUE LA FESTA DI ROMA, UNA 24 ORE DI MUSICA, SPETTACOLI E DIVERTIMENTO.
PERTANTO PERMANE CHIUSA AL TRAFFICO L’AREA TRA CIRCO MASSIMO E I
LUNGOTEVERE AVENTINO ,LUNGOTEVERE PIERLEONI E LUNGOTEVERE DE CENCI,
,CHIUSE ANCHE PIAZZA DELL’EMPORIO ,, VIA ARA MASSIMA DI ERCOLE, VIA DELLA
GRECA, PIAZZA BOCCA DELLA VERITA’ VIA DEI CERCHI, E VIA LUIGI PETROSELLI
FINO A CESSATE ESIGENZE DELLA NOTTE DEL 02 GENNAIOCDEVIAZIONI PER 19 LINEE
BUS
DALLE 15.30 TORNA “ROMA PARADE” LA PARATA DI BANDE MUSICALE CHE PARTENDO DA
PIAZZA DEL POPOLO SI ESIBIRANNO NEL CENTRO STORICO NELL’AREA DEL COSIDETTO
TRIDENTINO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma