Traffico Roma del 01-01-2020 ore 13:30
Più informazioni su
traffico nella norma SULLE principali STRADE che portano aLLA CAPITALE, E
per ora tutto tranquillo anche SUL RACCORDO E SUL TRATTO URBANO DELLA A24
ROMA TERAMO.
IN CENTRO RICORDIAMO CHE OGGI NON È ATTIVA LA NAVETTA SHOPPING.
PROSEGUE LA FESTA DI ROMA, UNA 24 ORE DI MUSICA, SPETTACOLI E DIVERTIMENTO;
PERTANTO PERMANE CHIUSA AL TRAFFICO L’AREA TRA CIRCO MASSIMO E I
LUNGOTEVERE AVENTINO, LUNGOTEVERE PIERLEONI E LUNGOTEVERE DE CENCI, CHIUSE
ANCHE PIAZZA DELL’EMPORIO, VIA ARA MASSIMA DI ERCOLE, VIA DELLA GRECA,
PIAZZA BOCCA DELLA VERITA’ VIA DEI CERCHI, E VIA LUIGI PETROSELLI FINO A
CESSATE ESIGENZE DELLA NOTTE DEL 02 GENNAIO dEVIAte per questo 19 LINEE BUS
DALLE 15.30 TORNA “ROMA PARADE” LA PARATA DI BANDE MUSICALE CHE PARTENDO DA
PIAZZA DEL POPOLO SI ESIBIRANNO NEL CENTRO STORICO NELL’AREA DEL COSIDETTO
TRIDENTINO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
è tutto
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma