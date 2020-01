Traffico Roma del 01-01-2020 ore 14:30

INCIDENTE SULLA A24 ROMA-TERAMO, CI SONO FILE TRA IL RACCORDO ANULARE E

SETTECAMINI VERSO TERAMO

SITUAZIONE REGOLARE SUL RACCORDO E traffico nella norma SULLE principali

STRADE che portano aLLA CAPITALE

E, PROSEGUE ANCHE OGGI LA FESTA DI ROMA, UNA 24 ORE DI MUSICA, SPETTACOLI E

DIVERTIMENTO; PERTANTO RESTA CHIUSA AL TRAFFICO L’AREA TRA CIRCO MASSIMO E

I LUNGOTEVERE AVENTINO, LUNGOTEVERE PIERLEONI E LUNGOTEVERE DE CENCI,

CHIUSE ANCHE PIAZZA DELL’EMPORIO, VIA ARA MASSIMA DI ERCOLE, VIA DELLA

GRECA, PIAZZA BOCCA DELLA VERITÀ VIA DEI CERCHI, E VIA LUIGI PETROSELLI

FINO A CESSATE ESIGENZE DELLA NOTTE DEL 02 GENNAIO dEVIAte per questo 19

LINEE BUS

DALLE 15.30 TORNA “ROMA PARADE” LA PARATA DI BANDE MUSICALE CHE PARTENDO DA

PIAZZA DEL POPOLO SI ESIBIRANNO NEL CENTRO STORICO NELL’AREA DEL COSIDETTO

TRIDENTINO.

INFINE, IL TRASPORTO:

OGGI consueto orario festivo sulla rete metroferroviaria e di superficie.

Per le metropolitane, ultime corse dai capolinea alle 23,30.

è tutto

AUTORE: DONATELLA RUSSO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma