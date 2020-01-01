Traffico Roma del 01-01-2020 ore 15:30
Più informazioni su
TRAFFICO NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI STRADE CHE PORTANO ALLA CAPITALE
SITUAZIONE REGOLARE ANCHE SUL RACCORDO E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-
TERAMO
STESSA SITUAZIONE IN CITTA’
E, PROSEGUE ANCHE OGGI LA FESTA DI ROMA, UNA 24 ORE DI MUSICA, SPETTACOLI E
DIVERTIMENTO; PERTANTO RESTA CHIUSA AL TRAFFICO L’AREA TRA CIRCO MASSIMO E
I LUNGOTEVERE AVENTINO, LUNGOTEVERE PIERLEONI E LUNGOTEVERE DE CENCI,
CHIUSE ANCHE PIAZZA DELL’EMPORIO, VIA ARA MASSIMA DI ERCOLE, VIA DELLA
GRECA, PIAZZA BOCCA DELLA VERITÀ VIA DEI CERCHI, E VIA LUIGI PETROSELLI
FINO A CESSATE ESIGENZE DELLA NOTTE DEL 02 GENNAIO DEVIATE PER QUESTO 19
LINEE BUS
DALLE 15.30 TORNA “ROMA PARADE” LA PARATA DI BANDE MUSICALE CHE PARTENDO DA
PIAZZA DEL POPOLO SI ESIBIRANNO NEL CENTRO STORICO NELL’AREA DEL COSIDETTO
TRIDENTINO.
INFINE, IL TRASPORTO:
OGGI CONSUETO ORARIO FESTIVO SULLA RETE METROFERROVIARIA E DI SUPERFICIE.
PER LE METROPOLITANE, ULTIME CORSE DAI CAPOLINEA ALLE 23,30.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma