Traffico Roma del 01-01-2020 ore 16:30
Più informazioni su
TRAFFICO NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI STRADE CHE PORTANO ALLA CAPITALE
SITUAZIONE REGOLARE ANCHE SUL RACCORDO E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-
TERAMO
IN CITTA’ TRAFFICATO IL LUNGOTEVERE FILE
FRA PONTE GIUSEPPE MAZZINI E PONTE SUBLICIO-PORTA PORTESE
IN DIREZIONE PONTE TESTACCIO ALTRE FILE FRA PONTE VITTORIO EMANUELE II E
PONTE REGINA MARGHERITA IN DIREZIONE PONTE FLAMINIO
CODE IN VIALE DI TRASTEVERE, VERSO IL LUNGOTEVERE E FILE IN VIALE DEL MURO
TORTO, FRA VIALE DEL GALOPPATOIO E PIAZZALE FLAMINIO
IN DIREZIONE LUNGOTEVERE
E, PROSEGUE ANCHE OGGI LA FESTA DI ROMA, UNA 24 ORE DI MUSICA, SPETTACOLI E
DIVERTIMENTO; PERTANTO RESTA CHIUSA AL TRAFFICO L’AREA TRA CIRCO MASSIMO E
I LUNGOTEVERE AVENTINO, LUNGOTEVERE PIERLEONI E LUNGOTEVERE DE CENCI,
CHIUSE ANCHE PIAZZA DELL’EMPORIO, VIA ARA MASSIMA DI ERCOLE, VIA DELLA
GRECA, PIAZZA BOCCA DELLA VERITÀ VIA DEI CERCHI, E VIA LUIGI PETROSELLI
FINO A CESSATE ESIGENZE DELLA NOTTE DEL 02 GENNAIO DEVIATE PER QUESTO 19
LINEE BUS
DALLE 15.30 TORNA “ROMA PARADE” LA PARATA DI BANDE MUSICALE CHE PARTENDO DA
PIAZZA DEL POPOLO SI ESIBIRANNO NEL CENTRO STORICO NELL’AREA DEL COSIDETTO
TRIDENTINO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma