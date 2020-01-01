Traffico Roma del 01-01-2020 ore 18:00
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TRAFFICO NELLA NORMA SUL RACCORDO E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO
STESSA SITUAZIONE SULLE PRINCIPALI STRADE CHE PORTANO ALLA CAPITALE
IN CITTA’ TRAFFICO CON CODE IN VIALE DI TRASTEVERE, VERSO IL LUNGOTEVERE E
FILE IN VIALE DEL MURO TORTO, TRA VIALE DEL GALOPPATOIO E PIAZZALE FLAMINIO
IN DIREZIONE LUNGOTEVERE
TRAFFICATO IL LUNGOTEVERE FILE TRA PONTE GIUSEPPE MAZZINI E PONTE SUBLICIO-
PORTA PORTESE IN DIREZIONE PONTE TESTACCIO ALTRE FILE, TRA PONTE VITTORIO
EMANUELE II E PONTE REGINA MARGHERITA IN DIREZIONE PONTE FLAMINIO
E, PROSEGUE ANCHE OGGI LA FESTA DI ROMA, UNA 24 ORE DI MUSICA, SPETTACOLI E
DIVERTIMENTO; PERTANTO RESTA CHIUSA AL TRAFFICO L’AREA TRA CIRCO MASSIMO E
I LUNGOTEVERE AVENTINO, LUNGOTEVERE PIERLEONI E LUNGOTEVERE DE CENCI,
CHIUSE ANCHE PIAZZA DELL’EMPORIO, VIA ARA MASSIMA DI ERCOLE, VIA DELLA
GRECA, PIAZZA BOCCA DELLA VERITÀ VIA DEI CERCHI, E VIA LUIGI PETROSELLI
FINO A CESSATE ESIGENZE DELLA NOTTE DEL 02 GENNAIO DEVIATE PER QUESTO 19
LINEE BUS
DALLE 15.30 IN SVOLGIMENTO “ROMA PARADE” LA PARATA DI BANDE MUSICALE CHE
PARTENDO DA PIAZZA DEL POPOLO SI ESIBISCE NEL CENTRO STORICO NELL’AREA DEL
COSIDETTO TRIDENTINO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma